Гражданам ЕС могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

Евросоюз (ЕС) рассматривает инициативу Германии о запрете гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях.

Евросоюз (ЕС) рассматривает инициативу Германии о запрете гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Если Еврокомиссия выдвинет это предложение, и все страны ЕС его поддержат, то запрет может затронуть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.

Как уточнил один из собеседников агентства, предлагаемый запрет будет включать поэтапный период. Список конкретных лиц, которым запрещено будет работать в России, не составлен. Предполагается, что правительства стран ЕС должны будут обеспечивать соблюдение ограничений. Возможные сроки их принятия не уточняются.

На прошлой неделе немецкая газета Sueddeutsche Zeitung также сообщила, что власти Германии предложили ЕС запретить гражданам европейских стран занимать руководящие должности в компаниях РФ. Предложение уже поддержали Ирландия, Польша и три страны Балтии. Ожидается, что этот запрет войдет в новый пакет антироссийских санкций.