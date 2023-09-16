О нас

Граждан России и Турции задержали в Казахстане по делу о сбыте наркотиков

Граждан России и Турции задержали в Казахстане по делу о сбыте наркотиков Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали двух иностранцев - граждан России и Турции, которых подозревают в распространении наркотиков.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 09:17
Граждан России и Турции задержали в Казахстане по делу о сбыте наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали двух иностранцев - граждан России и Турции, которых подозревают в распространении наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

"По результатам инициированных прокуратурой города Павлодара оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции задержан гражданин Турции,1987 года рождения, у которого изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В ходе осмотра телефона задержанного установлены места двух закладок, где изъяты два пакета с аналогичным веществом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме задержанного в ходе обыска изъяты аналогичный закладкам упаковочный материал и пакет с веществом мефедрон, что подтверждено экспертизой.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта аналогов психотропных веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, посредством использования информационных ресурсов.

"С санкции следственного суда гражданин Турции арестован на два месяца. В настоящее время по данному делу также задержан сообщник гражданин РФ, 1982 года рождения, в отношении которого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi