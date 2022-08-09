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Граждан России больше не будут пускать в Венсенский замок во Франции

Граждан России больше не будут пускать в Венсенский замок во Франции Вход граждан России в Венсенский замок, расположенный недалеко от Парижа, столицы Франции, запрещен.
Другие страны
9 августа 2022 г. 12:24
Граждан России больше не будут пускать в Венсенский замок во Франции

Вход граждан России в Венсенский замок, расположенный недалеко от Парижа, столицы Франции, запрещен.

Как сообщает Report, об этом заявило министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос AFP.

Согласно опросу, из-за войны России в Украине въезд россиян на военные объекты ограничен. Крепость Венсен также считается военным объектом.

Сообщалось, что 28 июля этого года две молодые женщины, являющиеся гражданами России, предъявили паспорта и захотели посетить замок. Однако охрана заявила, что в крепость их не пускают, поскольку они граждане России.

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Версия на английском языке France bans Russian citizens from visiting historical castle
Версия на азербайджанском языке Rusiya vətəndaşlarını Fransada tarixi qalaya buraxmırlar

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