Граждан России больше не будут пускать в Венсенский замок во Франции

Вход граждан России в Венсенский замок, расположенный недалеко от Парижа, столицы Франции, запрещен.

Вход граждан России в Венсенский замок, расположенный недалеко от Парижа, столицы Франции, запрещен.

Как сообщает Report, об этом заявило министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос AFP.

Согласно опросу, из-за войны России в Украине въезд россиян на военные объекты ограничен. Крепость Венсен также считается военным объектом.

Сообщалось, что 28 июля этого года две молодые женщины, являющиеся гражданами России, предъявили паспорта и захотели посетить замок. Однако охрана заявила, что в крепость их не пускают, поскольку они граждане России.