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Граждан Азербайджана депортируют из Германии

Граждан Азербайджана депортируют из Германии В Германии принято решение о депортации 12 граждан Азербайджана, которые обратились за убежищем в миграционные органы с поддельными документами.
Другие страны
6 декабря 2020 г. 10:52
Граждан Азербайджана депортируют из Германии

В Германии принято решение о депортации 12 граждан Азербайджана, которые обратились за убежищем в миграционные органы с поддельными документами.

Как передает европейского бюро Report, в общей сложности 12 граждан Азербайджана, 4 из которых из одной семьи, приехавшие в Германию в 2015-2017 годах и просившие убежище в этой стране, были приговорены судами к депортации.

По информации, причиной невозможности получения убежища стали поддельные документы, представленные в миграционные органы Германии. Это выяснилось в ходе расследования подлинности документов с запросом в соответствующие государственные органы Азербайджана. При этом было установлено, что эти документы были получены через одного из лиц, фигурирующих в деле "Торговля иммигрантами", которое в настоящее время расследуется в Германии.

Депортированные граждане Азербайджана в настоящее время проживают в Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya 12 Azərbaycan vətəndaşı barəsində deportasiya qərarı çıxarıb

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