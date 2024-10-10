Границу Сирии с территории Ливана за сутки пересекли почти 7,5 тыс. человек

Почти 7,5 тыс. человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за сутки.

Почти 7,5 тыс. человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"За сутки с территории Ливана через пункты пропуска "Эль-Арида", "Эль-Джавасия", "Эд-Дабухия", "Джиср-эль-Камар" и "Джайдут-Ябус" границу Сирийской Арабской Республики пересекли 7 495 человек", - сказал он.

Игнасюк напомнил, что 8 октября в 20:25 по московскому (21:25 по бакинскому) времени Израиль, не нарушая воздушное пространство Сирии, со стороны Голанских высот нанес удар по жилому и коммерческому зданиям в районе Мезза города Дамаск, в результате которого погибли семеро, пострадали 11 мирных жителей.

Он добавил, что представители российского ЦПВС в Сирии провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор, во время которой нуждающимся было выдано 600 продуктовых наборов общим весом 5,9 тонны.