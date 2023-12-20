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Границу между Мексикой и США за сутки пытались пересечь более 12,6 тыс. мигрантов

Границу между Мексикой и США за сутки пытались пересечь более 12,6 тыс. мигрантов Более 12,6 тыс. человек из Мексики попытались пересечь границу с США за сутки, что является рекордом.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 11:00
Границу между Мексикой и США за сутки пытались пересечь более 12,6 тыс. мигрантов

Более 12,6 тыс. человек из Мексики попытались пересечь границу с США за сутки, что является рекордом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Fox News.

В приграничном городе Игл-Пасс (штат Техас) за понедельник было зарегистрировано более 12,6 тыс. мигрантов. Кроме того, еще тысячи мигрантов ожидают оформления в городе Дель-Рио на юге штата Техас.

Как уточнил источник Fox News, 11 тыс. мигрантов были задержаны при незаконном пересечении границы, более 1,6 тыс. - на пунктах пропуска. Во вторник утром пропускная способность объектов погранслужбы была превышена на 260%.

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Версия на английском языке Record 12,600 migrants encountered at US border in 24 hours
Версия на азербайджанском языке 13 minə yaxın miqrant Meksika-ABŞ sərhədini keçməyə cəhd göstərib

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