Граничащие с Россией европейские страны НАТО тратят на оборону больше других

Страны НАТО, находящиеся ближе к России, тратят больше в процентном отношении от ВВП на оборону, чем те страны, которые находятся дальше от восточной границы блока.

Страны НАТО, находящиеся ближе к России, тратят больше в процентном отношении от ВВП на оборону, чем те страны, которые находятся дальше от восточной границы блока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие подсчеты подвело Agence France-Presse.

По его данным, в среднем те страны, которые находятся на расстоянии 1 тыс. км от Москвы, тратят на 0,6 п.п. на оборону больше. Рейтинг по расходам возглавила Польша, которая потратила 4,12% ВВП в 2024 году. Далее идут другие страны, которые граничат с Россией: Эстония (3,43%), Латвия (3,15%), Литва (2,85%) и Финляндия (2,41%).

Внизу рейтинга расположились страны, которые находятся дальше всего от РФ. Так, Испания, чья столица Мадрид находится от Москвы на расстоянии примерно 3,5 тыс. км, потратила только 1,28% от своего ВВП на оборону.

Суммарно страны НАТО выделили на оборону в 2024 году $1,474 трлн, притом на расходы европейских стран приходится примерно треть этой суммы, США потратили $968 млрд. Без учета инфляции с 2014 года бюджет НАТО вырос на 30% в рамках всего блока, пишет агентство.