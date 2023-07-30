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Граничащие с Нигером государства готовят вооруженную интервенцию в эту страну

Граничащие с Нигером государства готовят вооруженную интервенцию в эту страну Военные, находящиеся у власти в Нигере, после совершенного 26 июля государственного переворота, предупредили соседние страны о недопустимости вооруженной агрессии и подчеркнули свою решимость защищаться.
Другие страны
30 июля 2023 г. 15:46
Граничащие с Нигером государства готовят вооруженную интервенцию в эту страну

Военные, находящиеся у власти в Нигере, после совершенного 26 июля государственного переворота, предупредили соседние страны о недопустимости вооруженной агрессии и подчеркнули свою решимость защищаться.

Как передает Report со ссылкой на Нигерское агентство печати, об этом заявил представитель Национального совета спасения родины (НССР, созданный военными орган) полковник Амаду Абдраман.

По его словам, предстоящий саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) готовит план агрессии против Нигера путем военной интервенции, целью которой является столица страны Ниамей.

"В этом также участвуют государства, не входящие в ECOWAS, включая западные. ECOWAS или любой другой авантюрист убедятся в нашей твердой решимости защищать родину", утверждал он.

В Ниамее расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Nigerin qonşuları bu ölkəyə silahlı müdaxiləyə hazırlaşır

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