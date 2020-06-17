​Граница Канады и США будет закрыта до 21 июля

Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

"Я могу подтвердить, что Канада и США снова согласились продлить режим закрытия границы еще на 30 дней, до 21 июля", - сказал он. По его словам, это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии нового коронавируса. Трюдо не уточнил, когда Оттава и Вашингтон смогут принять решение об отмене ограничений.

Напомним, что канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта по времени Оттавы для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности для туристов. Как сообщил тогда Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия предыдущего аналогичного договора между Канадой и США истекает 21 июня. Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.