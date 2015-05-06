Град в Таиланде повредил 1200 домов

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сильный и необычно крупный град, выпавший рано утром в среду в таиландской провинции Сукхотхаи в северной части страны, повредил более 1200 жилых строений, шквальный ветер сломал 40 опор местной линии электропередачи (ЛЭП). Как отмечает Report, об этом сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Град начался после затяжного дождя, его основной удар пришелся на сельские районы провинции. По подсчетам местной администрации, серьезные повреждения как от града, так и от поваленных ураганным ветром деревьев, часто падавших на стоящие рядом жилища, получили 1263 жилых строения в 82 деревнях.

В результате падения 40 опор ЛЭП шесть из девяти районов провинции Сукхотхаи не менее чем на сутки остались без электроэнергии.

По счастливой случайности, люди не пострадали ни в одной из деревень, на которые выпал град. В течение дня в среду местные власти и добровольцы начали оказывать помощь семьям, чьи дома наиболее пострадали, а также строить новую крышу для одной из районных средних школ. Старая крыша была полностью уничтожена градом.









