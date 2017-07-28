Град размером с мяч для гольфа разбил стекло в кабине пилотов над Стамбулом

Баку. 28 июль. REPORT.AZ/ Мощный ураган и ливни накрыли крупнейший город Турции в четверг, несколько человек пострадали.

Самолёт совершил аварийную посадку в Стамбуле из-за крупного града, сообщает Report со ссылкой на Mirror. Отмечается, что во время шторма ледяные "мячи для гольфа" разбили стекло в кабине пилотов.

Мощный ураган и ливни накрыли крупнейший город Турции в четверг. Потоки воды затопили улицы и подземные переходы, ветер повалил деревья и несколько башенных кранов. В районе Кючюкчекмедже произошло обрушение минарета.

В результате удара стихии пострадало около 10 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.