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    Град размером с мяч для гольфа разбил стекло в кабине пилотов над Стамбулом

    Самолёт совершил аварийную посадку в Стамбуле

    Баку. 28 июль. REPORT.AZ/ Мощный ураган и ливни накрыли крупнейший город Турции в четверг, несколько человек пострадали.

    Самолёт совершил аварийную посадку в Стамбуле из-за крупного града, сообщает Report со ссылкой на  Mirror. Отмечается, что во время шторма ледяные "мячи для гольфа" разбили стекло в кабине пилотов.

    Мощный ураган и ливни накрыли крупнейший город Турции в четверг. Потоки воды затопили улицы и подземные переходы, ветер повалил деревья и несколько башенных кранов. В районе Кючюкчекмедже произошло обрушение минарета.

    В результате удара стихии пострадало около 10 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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