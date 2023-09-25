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ГПК Беларуси: Очереди из легковушек фиксируются на въезд в Литву и Польшу

ГПК Беларуси: Очереди из легковушек фиксируются на въезд в Литву и Польшу Въезда из Беларуси в Литву и Польшу ожидает более 230 легковушек. Контрольные службы Польши и Литвы не выполнили норму пропуска машин за выходные.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 14:11
ГПК Беларуси: Очереди из легковушек фиксируются на въезд в Литву и Польшу

Въезда из Беларуси в Литву и Польшу ожидает более 230 легковушек. Контрольные службы Польши и Литвы не выполнили норму пропуска машин за выходные.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в Госпогранкомитете республики.

Так, в пункте пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны – "Брест") с пятницы по понедельник было оформлено менее 42% авто от нормы, в Мядининкае ("Каменный Лог") - 65%.

Сейчас больше всего легковых машин собралось на польском направлении в "Бресте" - 140 авто. В Литву через "Каменный лог" хочет въехать 30 машин, в "Бенякони" собралось 40 авто, в "Привалке" - 20.

На латвийском направлении скопления транспорта в пунктах пропуска нет.

Кроме того, на границе наблюдаются очереди из большегрузов.

"По состоянию на 10:00 более 210 фур ожидают въезда в Литву перед пунктами пропуска "Лаворишкес" ("Котловка"), "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка"). За два дня их контрольные службы приняли на свою территорию менее 40% большегрузов", - говорится в сообщении ГПК.

На латвийско-белорусской границе собралось 50 фур, они ожидают въезда в ЕС через единственный работающий латвийский погранпереход "Патерниеки" ("Григоровщина").

Через него за субботу и воскресенье сопредельная сторона пропустила 51% фур от нормы.

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