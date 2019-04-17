"Готовится законопроект по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом после заседания с членами правительства заявил журналистам премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

По его словам, в проекте предусмотрено создание новой государственной структуры, которая займется восстановлением церкви: "В течение недели законопроект будет подготовлен и представлен правительству. В документе, в частности, найдет свое отражение вопрос о гарантиях по правильному и прозрачному использованию пожертвований".

Отметим, что сумма пожертвований на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари достигла 825 миллионов евро. Половину этой суммы составили пожертвования трех богатых семей Франции.

Напомним, что 15 апреля пожар охватил собор Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери).