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Готовится участие Путина в церемонии на энергоблоке АЭС в Египте

Готовится участие Путина в церемонии на энергоблоке АЭС в Египте Готовится участие президента РФ Владимира Путина в церемонии заливки первого бетона на 4-м энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" Египте.
Другие страны
19 января 2024 г. 15:31
Готовится участие Путина в церемонии на энергоблоке АЭС в Египте

Готовится участие президента РФ Владимира Путина в церемонии заливки первого бетона на 4-м энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" Египте.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Церемония намечена на 23 января.

"Оно действительно готовится, это очень важная церемония. Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами в самых различных областях - это наш очень важный партнер - в том числе в этой высокотехнологичной области, столь важной для дальнейшего развития Египта", - сказал он.

Межправсоглашение о сооружении первой в Египте АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 года, а контракт на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство - в конце 2016 года. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 году.

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Версия на английском языке Putin preparing to participate in ceremony at nuke plant in Egypt

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