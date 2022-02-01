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Госуниверситеты в Афганистане возобновляют работу

Госуниверситеты в Афганистане возобновляют работу В Афганистане заявили об открытии государственных университетов 2 февраля.
Другие страны
1 февраля 2022 г. 08:03
Госуниверситеты в Афганистане возобновляют работу

В Афганистане заявили об открытии государственных университетов 2 февраля.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", заместитель министра высшего образования во временном правительстве талибов в Афганистане шейх Абдулбаки Хаккани сообщил журналистам, что со 2 февраля во всех государственных вузах в теплых провинциях страны возобновятся занятия.

В относительно холодных провинциях занятия в университетах начнутся ближе к концу февраля. Таким образом, по словам Хаккани, вскоре во всех государственных университетах будет восстановлен процесс обучения.

Он отметил, что спустя 3 недели после начала обучения в вузах пройдут экзамены.

По данным Министерства высшего образования, в стране насчитывается 40 государственных и 150 частных университетов. В частных вузах обучение продолжается.

Ранее, в сентябре 2021 года, Хаккани заявил, что "система совместного обучения мужчин и женщин противоречит исламским и национальным ценностям".

Хаккани подчеркнул, что в новом семестре женщины и мужчины будут учиться в отдельных зданиях. В тех вузах, где нет возможности проводить обучение отдельно, мужчины и женщины будут приходить на занятия в разное время.

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