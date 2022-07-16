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Государственные похороны Синдзо Абэ пройдут в сентябре в Токио

Государственные похороны Синдзо Абэ пройдут в сентябре в Токио Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения 8 июля, могут пройти в сентябре на арене "Будокан" в центре Токио неподалеку от Императорского дворца.
Другие страны
16 июля 2022 г. 12:22
Государственные похороны Синдзо Абэ пройдут в сентябре в Токио

Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения 8 июля, могут пройти в сентябре на арене "Будокан" в центре Токио неподалеку от Императорского дворца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

Как ожидается, на церемонию приедет большое количество иностранных делегаций, в том числе на уровне глав государств. Власти уделяют внимание вопросам обеспечения безопасности, учитывая обстоятельства гибели Абэ. В ближайшее время при кабмине предполагается сформировать специальную рабочую группу, которая будет заниматься организацией похорон.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси ранее сообщил, что Токио в связи с гибелью экс-премьера получил почти 1 700 посланий из 259 стран. Кто именно планирует приехать на похороны, пока не сообщалось.

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