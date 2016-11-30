Государственная Фискальная Служба Украины оставила без работы тысячу сотрудников заправок "БРСМ-Нафта"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Государственная Фискальная Служба Украины наложила арест на 60 АЗС и нефтебазу сети АЗС "БРСМ-Нафта".

Как сообщает Report со ссылкой на "НефтеРынок", тем самым без работы остались около 1 тыс. сотрудников компании.

Директор департамента стратегического маркетинга сети АЗС Александр Мельничук сообщил, что 29 ноября налоговая приостановила работу еще 16 объектов.

"Руководство налоговой не исполняет решения судов в пользу "БРСМ-Нафты" и не пускает сотрудников компании на свои рабочие места. В связи с действиями с ГФС, 30 ноября коллектив "БРСМ-Нафта" начинает акции протеста с требованием остановить атаку на предприятие и отправить в отставку председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова", - сказал директор департамента стратегического маркетинга сети АЗС Александр Мельничук.

В компании сообщили, что 1 декабря персонал компании протестным маршем пойдет к Кабинету министров и Генеральной прокуратуре.