Страны НАТО согласуют полный пакет помощи Украине

Государства - члены НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.

Государства - члены НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в опубликованном сегодня интервью испанской газете El País.

"Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО, - сказал он. - Это будет исторический саммит по многим причинам". "Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны", - отметил генсек альянса.

По его словам, в ходе саммита будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего альянса. "Мы согласуем крупнейшее преобразование нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением [численности] войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы согласуем полный пакет помощи Украине".