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Страны НАТО согласуют полный пакет помощи Украине

Страны НАТО согласуют полный пакет помощи Украине Государства - члены НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.
Другие страны
25 июня 2022 г. 10:40
Страны НАТО согласуют полный пакет помощи Украине
Foto: TASS

Государства - члены НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в опубликованном сегодня интервью испанской газете El País.

"Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО, - сказал он. - Это будет исторический саммит по многим причинам". "Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны", - отметил генсек альянса.

По его словам, в ходе саммита будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего альянса. "Мы согласуем крупнейшее преобразование нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением [численности] войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы согласуем полный пакет помощи Украине".

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Версия на английском языке Secretary-General: NATO countries to agree on full aid package for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "NATO ölkələri Ukraynaya tam yardım paketi ilə bağlı razılığa gələcək"

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