Госсовет Франции снял запрет на ношение мусульманского купальника в пригороде Ниццы

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Государственный совет Франции признал незаконным принятый в местечке Вильнев-Любе неподалеку от Ниццы запрет ношения на пляже мусульманского купальника - буркини.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал BFM TV, как сказал адвокат Лиги прав человека, присутствовавший на заседании Госсовета, таким образом, Государственный совет защищает фундаментальные свободы, ограничивает власть мэров, когда они нарушают эти свободы и делают это неоправданно.

Он отметил, что запрет на ношение религиозных символов может быть принят и одобрен, однако этого нельзя делать со ссылкой на общую ситуацию в стране, связанную с угрозой терактов.