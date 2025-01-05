Госслужащим в Сирии повысят зарплаты на 400%

Министерство финансов Сирии решило в качестве экстренной меры повысить зарплаты работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце после завершения административной реструктуризации министерств.

Министерство финансов Сирии решило в качестве экстренной меры повысить зарплаты работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце после завершения административной реструктуризации министерств.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Повышение зарплат будет финансироваться за счет существующих государственных ресурсов, а также региональной помощи, инвестиций и усилий по разморозке сирийских активов, находящихся за рубежом. Власти планируют потратить на это около $127 млн.

"Это первый шаг к решению экономической ситуации в стране", — сказал агентству министр финансов в новом правительстве Сирии Мохаммед Абазид.

Новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями. В стране планируется построить свободный рынок, оживить нефтяную промышленность и наладить международное партнерство.