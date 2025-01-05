О нас

Госслужащим в Сирии повысят зарплаты на 400%

Госслужащим в Сирии повысят зарплаты на 400% Министерство финансов Сирии решило в качестве экстренной меры повысить зарплаты работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце после завершения административной реструктуризации министерств.
Другие страны
5 января 2025 г. 23:39
Госслужащим в Сирии повысят зарплаты на 400%

Министерство финансов Сирии решило в качестве экстренной меры повысить зарплаты работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце после завершения административной реструктуризации министерств.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Повышение зарплат будет финансироваться за счет существующих государственных ресурсов, а также региональной помощи, инвестиций и усилий по разморозке сирийских активов, находящихся за рубежом. Власти планируют потратить на это около $127 млн.

"Это первый шаг к решению экономической ситуации в стране", — сказал агентству министр финансов в новом правительстве Сирии Мохаммед Абазид.

Новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями. В стране планируется построить свободный рынок, оживить нефтяную промышленность и наладить международное партнерство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Suriyada dövlət qulluqçularının maaşları 400% artırılacaq

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi