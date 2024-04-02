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Госслужащим Кыргызстана запретили входить в состав политических партий и НПО

Госслужащим Кыргызстана запретили входить в состав политических партий и НПО Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностя".
Другие страны
2 апреля 2024 г. 11:31
Госслужащим Кыргызстана запретили входить в состав политических партий и НПО

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Данным указом устанавливается, что госслужащий может быть освобожден от занимаемой должности в случае несоответствия его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством.

Также запрещается вхождение работников госслужбы в состав политических партий, органов управления попечительских или наблюдательных советов, иных некоммерческих неправительственных организаций (НКО/НПО), иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории Кыргызстана, и их структурных подразделений.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda dövlət qulluqçularına siyasi partiyalara və QHT-lərə üzv olmaq qadağan edilib

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