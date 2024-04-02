Госслужащим Кыргызстана запретили входить в состав политических партий и НПО

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностя".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Данным указом устанавливается, что госслужащий может быть освобожден от занимаемой должности в случае несоответствия его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством.

Также запрещается вхождение работников госслужбы в состав политических партий, органов управления попечительских или наблюдательных советов, иных некоммерческих неправительственных организаций (НКО/НПО), иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории Кыргызстана, и их структурных подразделений.