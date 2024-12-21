Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования

Администрация США уведомила американских госслужащих о возможности временной приостановки работы (шатдауна) вследствие отсутствия согласованного на Капитолийском холме федерального бюджета.
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"У Конгресса все еще остается время не допустить частичного прекращения работы правительства. Мы считаем так. Однако в интересах надлежащего планирования <...> ведомства действительно начали сегодня в полдень (21:00 по бакинскому времени - ред.) уведомлять свой персонал о возможности его отправки в неоплачиваемые отпуска", - заявила представитель американского лидера.
Палате представителей и Сенату Конгресса до полуночи с пятницы на субботу (09:00 по бакинскому времени субботы) нужно договориться о выделении дальнейшего финансирования, чтобы не допустить приостановки работы федерального правительства.
Американские законодатели до сих пор не одобрили проект бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.