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Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования

Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования Администрация США уведомила американских госслужащих о возможности временной приостановки работы (шатдауна) вследствие отсутствия согласованного на Капитолийском холме федерального бюджета.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 01:37
Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования

Администрация США уведомила американских госслужащих о возможности временной приостановки работы (шатдауна) вследствие отсутствия согласованного на Капитолийском холме федерального бюджета.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У Конгресса все еще остается время не допустить частичного прекращения работы правительства. Мы считаем так. Однако в интересах надлежащего планирования <...> ведомства действительно начали сегодня в полдень (21:00 по бакинскому времени - ред.) уведомлять свой персонал о возможности его отправки в неоплачиваемые отпуска", - заявила представитель американского лидера.

Палате представителей и Сенату Конгресса до полуночи с пятницы на субботу (09:00 по бакинскому времени субботы) нужно договориться о выделении дальнейшего финансирования, чтобы не допустить приостановки работы федерального правительства.

Американские законодатели до сих пор не одобрили проект бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.

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