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    Госслужащие устроили демонстрацию в Рио-де-Жанейро против жестких мер властей

    Демонстранты собрались во вторник перед зданием парламента города, чтобы выразить протест против предлагаемой местными властями политики жестких мер

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 2 тысяч государственных служащих Бразилии вышли на демонстрацию в городе Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По данным телеканала Globo, демонстранты собрались во вторник перед зданием парламента города, чтобы выразить протест против предлагаемой местными властями политики жестких мер. Манифестанты с громкоговорителями и гудками скандировали "Нет пакету злости".

    Губернатор штата Луис Фернанду Пезау в пятницу объявил пакет строгих мер финансовой экономии, которые включают урезание бюджета, рассчитанного на социальные программы, роста налогов для пенсионеров и ряд других мер.

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