Госслужащему США на неопределенный срок запретили выезд из Китая

Американскому госслужащему на неопределенный срок запретили выезд из Китая, куда он приезжал к родственникам, из-за того, что он не указал свое место работы в визовых документах.

Американскому госслужащему на неопределенный срок запретили выезд из Китая, куда он приезжал к родственникам, из-за того, что он не указал свое место работы в визовых документах.

Как передает Report, об этом сообщает издание Washigton Post со ссылкой на источники.

"Американцу китайского происхождения, работающему в министерстве торговли, который посетил Китай несколько месяцев назад, не разрешают покинуть страну после того, как он не указал в своем заявлении на визу, что работал на правительство США", - пишет издание.

Издание ссылается на экспертов и бывших чиновников США и сообщает, что по меньшей мере несколько десятков американцев, многие из которых являются этническими китайцами, находятся под аналогичным запретом на выезд из Китая.