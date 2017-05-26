Госсекретарь: Вашингтон берет на себя всю ответственность за утечки данных о теракте в Манчестере

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Вашингтон берет на себя всю ответственность за утечки данных британских спецслужб о теракте в Манчестере в американские СМИ.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы берем на себя всю ответственность за утечки и сожалеем о случившемся. Что касается ненадлежащего распространения информации, мы категорически осуждаем это", - сказал он.

Глава Госдепа подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество спецслужб Великобритании и США, несмотря на инцидент с утечками.

В Великобритании продолжается расследование теракта-самоубийства, совершенного вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе Manchester Arena. Жертвами этого теракта стали 22 человека, более 60 получили ранения. Около 20 из них в крайне тяжелом или критическом состоянии.

В издании The New York Times были опубликованы фотографии взрывателя самодельной бомбы.