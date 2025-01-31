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Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки

Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 1 февраля отправится в турне по странам Латинской Америки.
Другие страны
31 января 2025 г. 18:09
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 1 февраля отправится в турне по странам Латинской Америки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

"Госсекретарь Рубио посетит в период с 1 по 6 февраля Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику", - говорится в сообщении госдепа.

В нем отмечается, что глава американской дипломатии в ходе визита будет "продвигать принцип внешней политики администрации (президента США Дональда) Трампа - "Америка прежде всего" - посредством усиления национальной безопасности США, защиты наших границ и усиления экономического процветания".

СМИ указывают, что посещение Панамы, как ожидается, пройдет на фоне острого недовольства местных властей комментариями Трампа, который выражал намерение вернуть США контроль над Панамским каналом.

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Версия на английском языке Rubio to travel to 5 Latin American nations

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