Госсекретарь США встретится с зампредседателя КНР на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Генасамблеи ООН в понедельник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Генасамблеи ООН в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом указывается в расписании Блинкена.

Встреча Блинкена и Хань Чжэна пройдет после состоявшихся на этих выходных переговоров советника Байдена - Джейка Салливана и главы китайского МИД Ван И на Мальте, в ходе которых стороны ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы восстановления контактов по линии военных.