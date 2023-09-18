О нас

Госсекретарь США встретится с зампредседателя КНР на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Госсекретарь США встретится с зампредседателя КНР на полях ГА ООН в Нью-Йорке Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Генасамблеи ООН в понедельник.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 19:13
Госсекретарь США встретится с зампредседателя КНР на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Генасамблеи ООН в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом указывается в расписании Блинкена.

Встреча Блинкена и Хань Чжэна пройдет после состоявшихся на этих выходных переговоров советника Байдена - Джейка Салливана и главы китайского МИД Ван И на Мальте, в ходе которых стороны ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы восстановления контактов по линии военных.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Байден призвал граждан США избегать поездок в Иран
Байден призвал граждан США избегать поездок в Иран
18 сентября 2023 г. 20:10
В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 24 человека
В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 24 человека
18 сентября 2023 г. 20:00
В Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек
В Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек
18 сентября 2023 г. 19:20
США ввели санкции против экс-президента и Министерства разведки Ирана
США ввели санкции против экс-президента и Министерства разведки Ирана
18 сентября 2023 г. 18:59
К северо-востоку от Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,8
К северо-востоку от Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,8
18 сентября 2023 г. 18:19
Прокуратура Молдовы подозревает главу Погранполиции в служебной халатности
Прокуратура Молдовы подозревает главу Погранполиции в служебной халатности
18 сентября 2023 г. 18:11
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
18 сентября 2023 г. 17:45
В Германии осудили отзыв Ираном аккредитации у восьми инспекторов МАГАТЭ
В Германии осудили отзыв Ираном аккредитации у восьми инспекторов МАГАТЭ
18 сентября 2023 г. 15:36
На итальянском заводе Stellantis проходит однодневная забастовка
На итальянском заводе Stellantis проходит однодневная забастовка
18 сентября 2023 г. 15:27
В тонущем Тувалу придумали, как сохранить существование
В тонущем Тувалу придумали, как сохранить существование
18 сентября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi