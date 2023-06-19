В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

Председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом сообщило Гостелевидение КНР.

Сообщается, что китайский лидер выразил надежду, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию двусторонних отношений.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в Китае встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил источник в Госдепе США.

В рамках визита в Китай Блинкен уже провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом. Они обсудили двусторонние связи.

Это первый визит госсекретаря США в Китай за последние пять лет.