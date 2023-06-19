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В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена Председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена.
Другие страны
19 июня 2023 г. 12:47
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

Председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом сообщило Гостелевидение КНР.

Сообщается, что китайский лидер выразил надежду, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию двусторонних отношений.

11.49

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в Китае встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил источник в Госдепе США.

В рамках визита в Китай Блинкен уже провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом. Они обсудили двусторонние связи.

Это первый визит госсекретаря США в Китай за последние пять лет.

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Версия на азербайджанском языке Pekində Si Cinpin ilə Antoni Blinken arasında görüş başlayıb

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