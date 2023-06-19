В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Блинкена

Председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как передает Report, об этом сообщило Гостелевидение КНР.
Сообщается, что китайский лидер выразил надежду, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию двусторонних отношений.
11.49
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в Китае встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил источник в Госдепе США.
В рамках визита в Китай Блинкен уже провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом. Они обсудили двусторонние связи.
Это первый визит госсекретаря США в Китай за последние пять лет.