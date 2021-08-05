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Госсекретарь США встретится 5 августа в Вашингтоне с главой МИД Украины

Госсекретарь США встретится 5 августа в Вашингтоне с главой МИД Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в четверг в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Другие страны
5 августа 2021 г. 05:53
Госсекретарь США встретится 5 августа в Вашингтоне с главой МИД Украины
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в четверг в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует график главы американской дипломатии, распространенный в среду Госдепартаментом.

Согласно этой информации, встреча намечена на 14:30 по местному времени. Дополнительных подробностей не приводится.

Ранее Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. В среду они провели встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки ранее сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

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