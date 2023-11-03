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Госсекретарь США вновь прибыл в Израиль

Госсекретарь США вновь прибыл в Израиль Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь прибыл в Израиль с визитом.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 11:42
Госсекретарь США вновь прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь прибыл в Израиль с визитом.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В Тель-Авиве он намерен провести переговоры о ситуации в секторе Газа. Он рассчитывает обсудить с израильскими должностными лицами меры по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников, а также то, как сторонам не допустить разрастание палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что 2-10 ноября Блинкен отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.

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Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Təl-Əvivdə Benyamin Netanyahu ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Blinken arrives in Israel, will push for ‘humanitarian pauses’

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