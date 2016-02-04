Госсекретарь США: Власти Сирии настроены на военное разрешение конфликта

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Продолжающиеся атаки со стороны правительственных войск Сирии сигнализируют о намеренности властей удерживать страну силой, чем о поисках политического решения конфликта, заявил государственный секретарь США Джон Керри, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Им уже поздно пытаться соответствовать существующим договоренностям и восстанавливать доверие международного сообщества в вопросе, касающимся мирного разрешения кризиса", — заявил он.

Он также подчеркнул, что США ожидают возобновления мирных переговоров до конца февраля.

Ранее в Госдепе заявили, что причиной остановки межсирийских переговоров в Женеве стал якобы обстрел российскими ВКС сирийского гуманитарного конвоя.

В министерстве иностранных дел России назвали "неприемлемой" попытку сорвать переговоры по Сирии из-за действий России.