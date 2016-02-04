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    Госсекретарь США: Власти Сирии настроены на военное разрешение конфликта

    США ожидают возобновления мирных переговоров до конца февраля

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Продолжающиеся атаки со стороны правительственных войск Сирии сигнализируют о намеренности властей удерживать страну силой, чем о поисках политического решения конфликта, заявил государственный секретарь США Джон Керри, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Им уже поздно пытаться соответствовать существующим договоренностям и восстанавливать доверие международного сообщества в вопросе, касающимся мирного разрешения кризиса", — заявил он.

    Он также подчеркнул, что США ожидают возобновления мирных переговоров до конца февраля.

    Ранее в Госдепе заявили, что причиной остановки межсирийских переговоров в Женеве стал якобы обстрел российскими ВКС сирийского гуманитарного конвоя.

    В министерстве иностранных дел России назвали "неприемлемой" попытку сорвать переговоры по Сирии из-за действий России.

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