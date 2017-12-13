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    Госсекретарь США: В России работают порядка 35 тыс. граждан Северной Кореи

    Большинство граждан КНДР в России работают на стройках Дальнего Востока

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Большое число граждан Северной Кореи по-прежнему работают на территории РФ, их около 35 тыс., заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете, передает Report. 

    "У нас много специфических переговоров с министром Лавровым, чтобы закрыть этот поток рабочей силы. Это большое число – около 35 тыс. рабочих из Северной Кореи в России сегодня", — сказал он.

    Ранее депутат ГД Светлана Максимова по итогам визита в КНДР сообщила, что в Пхеньяне попросили депутатов Госдумы урегулировать вопрос с нахождением в РФ 35 тыс. рабочих КНДР. 

    Большинство граждан КНДР в России работают на стройках Дальнего Востока. 

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