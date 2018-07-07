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    Госсекретарь США в ходе визита в Пхеньян не встретился с лидером КНДР

    Майкл Помпео завершил свой двухдневный визит в КНДР, в ходе которого он провел два раунда переговоров
    © NPR

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео завершил свой визит в Пхеньян, в ходе которого он так и не встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    М.Помпео завершил свой двухдневный визит в КНДР, в ходе которого он провел два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

    "Я думаю, что мы добились прогресса по каждому обсуждаемому вопросу", - цитирует госсекретаря южнокорейское агентство Yonhap.

    На прошедших в Пхеньяне переговорах стороны подчеркнули важность осуществления трех целей: полной денуклеаризации, создания гарантий сохранения режима КНДР и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

    После визита в Пхеньян Помпео направляется в Токио, где у него пройдут трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.

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