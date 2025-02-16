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Госсекретарь США: Трамп и Нетаньяху работают над освобождением заложников

Госсекретарь США: Трамп и Нетаньяху работают над освобождением заложников Президент США Дональд Трамп работает в "очень тесном сотрудничестве" с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху над освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 19:13
Госсекретарь США: Трамп и Нетаньяху работают над освобождением заложников

Президент США Дональд Трамп работает в "очень тесном сотрудничестве" с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху над освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Report, с таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции с главой кабмина еврейского государства в Иерусалиме.

"Первое, что он [Трамп] ясно дал понять, это то, что заложники должны вернуться домой. Их необходимо освободить, и он работает в очень тесном сотрудничестве с премьер-министром [Нетаньяху] и его правительством, чтобы гарантировать, что освобождение заложников произойдет. У Израиля не было более сильного союзника в Белом доме, чем президент Трамп", - сказал госсекретарь.

Отметим, что Рубио 15 февраля вечером прибыл в Израиль с первым визитом в регион в качестве главы американской дипломатии. В аэропорту Бен-Гурион его встречал министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.

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