Госсекретарь США: Трамп и Нетаньяху работают над освобождением заложников

Президент США Дональд Трамп работает в "очень тесном сотрудничестве" с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху над освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп работает в "очень тесном сотрудничестве" с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху над освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Report , с таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции с главой кабмина еврейского государства в Иерусалиме.

"Первое, что он [Трамп] ясно дал понять, это то, что заложники должны вернуться домой. Их необходимо освободить, и он работает в очень тесном сотрудничестве с премьер-министром [Нетаньяху] и его правительством, чтобы гарантировать, что освобождение заложников произойдет. У Израиля не было более сильного союзника в Белом доме, чем президент Трамп", - сказал госсекретарь.

Отметим, что Рубио 15 февраля вечером прибыл в Израиль с первым визитом в регион в качестве главы американской дипломатии. В аэропорту Бен-Гурион его встречал министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.