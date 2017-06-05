Госсекретарь США прокомментировал разрыв дипотношений четырех арабских государств с Катаром

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявлений ряда стран Персидского залива о разрыве дипотношений с Катаром призвал государства региона к единству, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

"Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия", - говорится в заявлении Тиллерсона, которое он сделал в Сиднее.

"Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым", - также отметил госсекретарь.