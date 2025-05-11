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Госсекретарь США с 11 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Турцию

Госсекретарь США с 11 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Турцию Государственный секретарь США Марко Рубио планирует с 11 по 16 мая посетить Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.
Другие страны
11 мая 2025 г. 17:25
Госсекретарь США с 11 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Турцию

Государственный секретарь США Марко Рубио планирует с 11 по 16 мая посетить Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"Госсекретарь Марко Рубио будет сопровождать президента [США Дональда] Трампа в Саудовской Аравии и Катаре с 11 по 14 мая, где президент будет стремиться укрепить связи между Соединенными Штатами и партнерами по Персидскому заливу", - отмечается в документе.

По данным Госдепартамента, также с 14 по 16 мая Рубио отправится в Анталью (Турция), где примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности альянса, в том числе увеличение инвестиций в оборону и окончание войны между Россией и Украиной.

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Версия на английском языке US Secretary of State set to visit Türkiye
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Türkiyəyə səfər edəcək

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