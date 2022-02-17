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Госсекретарь США: Россия готовится к нападению в Украину

Госсекретарь США: Россия готовится к нападению в Украину Перед отъездом на Мюнхенскую конференцию по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по теме «Российская угроза миру и безопасности», отметив, что Россия готовится к нападению на Украину.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 23:20
Госсекретарь США: Россия готовится к нападению в Украину

Перед отъездом на Мюнхенскую конференцию по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по теме "Российская угроза миру и безопасности", отметив, что Россия готовится к нападению на Украину.

Как передает местное бюро Report, госсекретарь в своем выступлении заявил, что намерение Соединенных Штатов состоит не в том, чтобы начать войну, как утверждает Россия, а в том, чтобы остановить ее: "Я здесь сегодня не для того, чтобы начать войну, а предотвратить это. Наша цель - передать серьезность ситуации".

Блинкен сказал, что доказательства показывают, что Россия приближается к нападению в Украину. Он прокомментировал заявления Москвы о том, что она отвела от границы с Украиной около 150 тысяч военнослужащих: "Россия говорит, что выводит эти силы. Мы нигде этого не видим. По нашей информации четко видно, что эти силы, включая сухопутные войска и авианосцы, готовятся к нападению в Украину".

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ dövlət katibi: “Rusiya Ukraynaya qarşı hücuma hazırlaşır”

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