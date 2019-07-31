Госсекретарь США рассказал о планах по выводу войск из Афганистана

Чётких сроков вывода американских войск из Афганистана нет, но власти намерены сделать это как можно скорее.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы будем сокращать нашу оперативную деятельность на территории Афганистана настолько быстро, насколько сможем", — заявил Помпео.

Он также подчеркнул, что крайних сроков вывода войск нет.

По словам госсекретаря, сокращение военного присутствия США в Афганистане должно соответствовать задачам, "заключающимся в том, чтобы обеспечить наличие адекватного плана" по устранению терроризма на территории Афганистана.