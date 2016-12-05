Госсекретарь США раскритиковал действия Израиля

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Глава Госдепартамента США Джон Керри раскритиковал Израиль за строительство поселений на палестинских территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, Дж.Керри отметил, что не согласен с позицией премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявившего ранее, что строительство поселений на оккупированных территориях не является преградой для мирного процесса.

"Не следует заниматься самообманом. Игнорировать реалии и заявлять, что действия Израиля не имеют последствий, неверно",- подчеркнул глава американской дипломатии.