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    Госсекретарь США провел встречу с Могерини

    Встреча прошла за закрытыми дверями

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, утвержденный неделю назад, провел первую встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

    Как передает Report, об этом сообщил госдепартамент.

    Во время протокольной съемки Могерини спросили, изменится ли что-либо в отношениях США и ЕС, на что та ответила: "Мы продолжим отлично работать вместе".

    Дальнейшая встреча прошла за закрытыми дверями.

    После Могерини написала в Twitter, что встреча была "хорошей". "Мы продолжим сотрудничество ЕС-США по Сирии, Украине и многим другим (вопросам)", — написала Могерини.

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