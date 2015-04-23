​Госсекретарь США призвал Россию придерживаться минских договоренностей

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию выполнять взятые на себя обязательства по минским договоренностям. Разговор глав внешнеполитических ведомств США и РФ состоялся в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении госдепартамента, распространенного в четверг.

"Керри настаивал на том, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по Минским соглашениям, в том числе возвращение российских войск с территории восточной Украины", - отмечается в сообщении.

По версии Керри, Россия "продолжает снабжать тяжелым вооружением и обучать" ополченцев.