Госсекретарь США призвал Мексику обратить внимание на возможное вмешательство России в президентские выборы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Мехико по итогам встречи глав МИД стран Северной Америки призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы.

Как сообщает Report, выборы президента Мексики запланированы на первое июля 2018 года. Национальный опрос показал, что лидером на пост президента является политик Лопес Обрадор.

"Мы знаем, что у РФ есть "щупальца" на выборах по всему миру, мы это слышали от наших европейских коллег. В связи с этим моя рекомендация для Мексики - обратить внимание на происходящее", - передает слова Тиллерсона ТАСС.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Америка наблюдает "начальные признаки российского вмешательства" в выборы, которые запланированы на 1 июля в Мексике.