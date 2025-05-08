Госсекретарь США призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых подчеркнул важность немедленной деэскалации.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых подчеркнул важность немедленной деэскалации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной деэскалации. Он выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникации", - говорится в заявлении.