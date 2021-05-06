Госсекретарь США прибыл в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где, кроме прочего, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где, кроме прочего, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на издание "Страна".

Целью визита является демонстрация поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву.

Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам. По информации американского внешнеполитического ведомства, в поездке госсекретаря также сопровождает исполняющий обязанности его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Основные мероприятия в рамках визита Блинкена запланированы на 6 мая. Утро госсекретарь начнет с переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, после чего проведет встречу с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Затем у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, по результатам которой, согласно информации офиса украинского лидера, состоится совместная пресс-конференция.