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Госсекретарь США прибыл в Шанхай

Госсекретарь США прибыл в Шанхай Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в среду в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 13:10
Госсекретарь США прибыл в Шанхай

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в среду в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает один из ресурсов Медиакорпорации Китая (CMG).

Блинкен будет находиться в Китае 24-26 апреля. Это второй приезд Блинкена в КНР за время его нахождения на посту госсекретаря США.

Как сообщил ранее представитель Госдепартамента на специальном брифинге для журналистов, посвященном поездке Блинкена, госсекретарь "в продолжение интенсивных дипломатических [контактов США и КНР] последних двух лет" посетит Шанхай и Пекин. Во время визита ожидаются встречи Блинкена с "высокопоставленными чиновниками КНР", в частности с министром иностранных дел Ван И.

На брифинге в преддверии визита Блинкена в Китай представитель МИД КНР указал на то, что США не должны очернять нормальные отношения между Китаем и Россией. Пекин также призвал США прекратить введение односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц. Кроме того, МИД КНР указал на недопустимость продолжения поставок США оружия Тайваню.

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