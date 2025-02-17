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Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на встречу с российской делегацией

Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на встречу с российской делегацией Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию перед ожидаемыми переговорами с российскими официальными лицами, направленными на прекращение почти трехлетней войны между Россией и Украиной.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 11:14
Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на встречу с российской делегацией

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию перед ожидаемыми переговорами с российскими официальными лицами, направленными на прекращение почти трехлетней войны между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Рубио, который говорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым встретится с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем и спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом. Пока не ясно, с кем из России они встретятся.

Переговоры 18 февраля станут одними из первых личных обсуждений на высоком уровне между официальными лицами России и США за последние годы и должны предшествовать встрече президентов США и России.

Рубио заявил, что ближайшие недели и дни покажут, серьезно ли российская сторона настроена на заключение мира.

По данным украинских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский также находится в регионе. Он прибыл в ОАЭ 16 января, заявил, что также намерен посетить Саудовскую Аравию и Турцию, но даты пока не определены. Он сказал, что не планирует встречаться с российскими или американскими официальными лицами, и, как полагают, Украина не приглашена на переговоры, проводимые в Саудовской Аравии.

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Версия на английском языке US Secretary of State Marco Rubio arrives in Saudi Arabia for meeting with Russian officials
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

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