Госсекретарь США прибыл в Москву

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву.
Как сообщает Report, госсекретарь прибыл в Россию из Италии, где участвовал на встрече глав МИД стран G-7.
В ходе переговоров, которые проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и Р.Тиллерсон, предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности.
Это первый визит Р.Тиллерсона в Россию в качестве госсекретаря США.
Визит завершится 12 апреля.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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