Госсекретарь США прибыл в Каир

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Каир.
Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает арабоязычный портал Youm 7.
Отмечается, что Помпео прибыл в египетскую столицу из Багдада.
Как ожидается, в Каире госсекретарь США намерен провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Ранее сообщалось, что Помпео встретился с иракскими чиновниками во время необъявленного визита в Багдад.
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