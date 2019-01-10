Госсекретарь США прибыл в Каир

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Каир.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает арабоязычный портал Youm 7.

Отмечается, что Помпео прибыл в египетскую столицу из Багдада.

Как ожидается, в Каире госсекретарь США намерен провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Ранее сообщалось, что Помпео встретился с иракскими чиновниками во время необъявленного визита в Багдад.