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    Госсекретарь США прибыл в Каир

    Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Каир

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Каир.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает арабоязычный портал Youm 7.

    Отмечается, что Помпео прибыл в египетскую столицу из Багдада.

    Как ожидается, в Каире госсекретарь США намерен провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри.

    Ранее сообщалось, что Помпео встретился с иракскими чиновниками во время необъявленного визита в Багдад.

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