Госсекретарь США прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри cегодня прибыл в иракскую столицу Багдад с необъявленным визитом для переговоров с высшим руководством страны касательно борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил официальный представитель госдепа США Джон Кирби.

Керри в ходе визита встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, главой иракского МИД Ибрагимом аль-Джаафари и с главой регионального правления на севере Ирака Нечирваном Барзани.