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    Госсекретарь США прибыл в Ирак с необъявленным визитом

    Керри обсудит с высшим руководством страны вопрос борьбы с ИГ

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри cегодня прибыл в иракскую столицу Багдад с необъявленным визитом для переговоров с высшим руководством страны касательно борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил  официальный  представитель госдепа США Джон Кирби.

    Керри в ходе визита встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, главой иракского МИД Ибрагимом аль-Джаафари и с главой регионального правления на севере Ирака Нечирваном Барзани.

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