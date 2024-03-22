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Госсекретарь США прибыл с визитом в Израиль

Госсекретарь США прибыл с визитом в Израиль Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне прибыл в Израиль.
Другие страны
22 марта 2024 г. 14:05
Госсекретарь США прибыл с визитом в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне прибыл в Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet.

В Тель-Авиве у него запланирована встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего он должен встретиться с членами израильского военного кабинета.

Ранее Блинкен посетил Саудовскую Аравию и Египет. Как сообщала пресс-служба Госдепартамента, в ходе очередного ближневосточного турне Госсекретарь намерен обсудить усилия для достижения соглашения о немедленном прекращении огня, предусматривающего освобождение всех оставшихся заложников, увеличение объема гуманитарной помощи сектору Газа, а также координацию в постконфликтный период.

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